Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

CHP tarafından aday gösterilen Mustafa Saruhan'ın adaylığına AK Parti'nin yaptığı itirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu, talebi yerinde buldu ve Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

"CEZASI 1 YILI AŞIYOR" İDDİASI

Saruhan'ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı ancak hükmün açıklanması geri bırakılması kararın verildiği cezalar toplandığında 1 yılı aştığı öne sürüldü. İl Seçim Kurulu da adaylığa itirazı yerinde buldu.

Mustafa Saruhan

KILIÇDAROĞLU, KOCADON'U GÖSTERMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

Mehmet Kocadon

İL SEÇİM KURULU, CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine Mehmet Kocadon Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Kocadon'un bu hamlesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, Kocadon'un adaylığının düşürülmesi için il seçim kuruluna itiraz etti. İtiraz sonucunda yapılan incelemede Kocadon'un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verildi.