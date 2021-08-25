Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınlarda zarar gören vatandaşları, CHP'li milletvekilleri ziyaret etti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınlarda zarar gören vatandaşları, CHP'li milletvekilleri ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan ve CHP PM Üyesi Gizem Sayan Özcan partililerle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a konuk oldu. CHP'li heyet daha sonra, Turunç Mahallesi'nin Dereözü mevkine hareket etti. CHP'li heyet, evleri ve ahırları yanan vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. 1 saat süren görüşmeler ardından topluluk, İçmeler Mahallesi'ne geçti. Esnafları ziyaret eden CHP'li heyet, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in enerjisi çok yüksek. Yangın sonrası evleri ve yapıları hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, eksiklerini yerinde inceleyip çoğunluğunu giderdik. Gelen talep olduğunda ise yerine getirerek yaralara merhem olmaya çalıştık. Sıkıntılı geçen turizm sezonunda bir darbe daha alan esnafımız için vatandaşlarımızdan ön rezervasyonlarını iptal etmemelerini istiyoruz. İptal edilmeyecek her rezervasyon yaralara merhem olacaktır. İngiliz pazarı bizim için çok önemlidir. Umarım bir an önce izinler verilir turistler gelir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı