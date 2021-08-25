Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınlarda zarar gören vatandaşları, CHP'li milletvekilleri ziyaret etti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınlarda zarar gören vatandaşları, CHP'li milletvekilleri ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan ve CHP PM Üyesi Gizem Sayan Özcan partililerle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a konuk oldu. CHP'li heyet daha sonra, Turunç Mahallesi'nin Dereözü mevkine hareket etti. CHP'li heyet, evleri ve ahırları yanan vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. 1 saat süren görüşmeler ardından topluluk, İçmeler Mahallesi'ne geçti. Esnafları ziyaret eden CHP'li heyet, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'in enerjisi çok yüksek. Yangın sonrası evleri ve yapıları hasar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, eksiklerini yerinde inceleyip çoğunluğunu giderdik. Gelen talep olduğunda ise yerine getirerek yaralara merhem olmaya çalıştık. Sıkıntılı geçen turizm sezonunda bir darbe daha alan esnafımız için vatandaşlarımızdan ön rezervasyonlarını iptal etmemelerini istiyoruz. İptal edilmeyecek her rezervasyon yaralara merhem olacaktır. İngiliz pazarı bizim için çok önemlidir. Umarım bir an önce izinler verilir turistler gelir" dedi.

Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET
Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET
Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET
Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! CHP'Lİ VEKİLLERDEN MARMARİS'TEKİ YANGINDAN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA ZİYARET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:22:40. #1.15#

title