Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti
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Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti

28.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:32

Son dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu.

CHP'de istifa depremi sürüyor. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi. Sancar, açıklamasında istifanın gerekçesine değinmedi.

Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti

CHP'DE İSTİFALAR ARDI ARDINA GELDİ

CHP'den daha önce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy istifa etmişti.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN VEKİLLER ARASINDAYDI

Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu.

Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti
Teoman Sancar

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti
Haber Yorumları (3)
MUSTAFA: 2018 cb secımlerınde saklanmak yerıne kameralar onunde olsaydı yenı bir karaoğlan sahnede dıyebılırdık ama o sansı kaybettı kımse guvenıp ınanıpta oy vermez artık.
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PRF: bunlar gerçekten İnce nin bu halkta karşılığı var sanıyor ama yok bütün bunları toplayın alacakları oy yüzde ikiyi geçmez hep beraber göreceğiz
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MUSTAFA: Allahım. . . İnşallah öyle bir Muhalefet gelsin ki Yapılan doğru işlere bu doğru-yapılan yanlış işlere de bu yanlış desin. . . . . . artık bıktık iyi güzel yapılan ne varsa kötüleyen bir art niyet arayan bir muhalefetten bıktııık. . . . zaten artık her gördüğümde tv radyo ne varsa kapatıyorum sesi bile çekilmiyor muhalefetin. . . . Şaka gibiler
Cevap Yaz 31 36 Yayından Kaldır
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