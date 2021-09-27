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Son dakika... CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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