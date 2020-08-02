Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi. Konu hakkında hiçbir medya kuruluşuna açıklama yapmadığını belirten İnce, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan İnce, bu süreçte hiçbir medya kuruluşuna konuşmadığını belirtti. Twitter üzerinden açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."