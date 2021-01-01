Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanları 2021'i böyle karşıladı

2020'de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, 2021'i hastanede karşıladı. Yeni yıla hüzünlü giren sağlık çalışanları, 2021 yılında koronavirüsün bitmesini temenni ettiklerini söyleyerek sağlıklı bir yıl diledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları, zorluklarla geçen 2020'i uğurlarken yılbaşını hastanede karşıladı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis biriminde görevli sağlık çalışanları, hastaları muayene ederek yeni yıla girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte hastanelerde yoğunluk olmadığını söyleyen doktorlar ve hemşireler, 2021'de koronavirüs pandemisinin sona ermesini temenni ederek herkese sağlıklı bir yeni yıl diledi.

"2021'DE DE SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYEN KURALLARINA UYULMALI"

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'inde Uzman Doktor Nurullah Tosun, "2020 yılı, sağlık çalışanları için gerçekten çok yorucu bir yıldı. Özellikle de gündemimizden hiç eksik olmayan korona salgınından dolayı. Yeni çıkan aşının çalışma süreciyle, salgının azalacağını düşünüyoruz. Şu anda sokağa çıkma yasağının etkileri olduğu için hasta sayılarımızda da belirgin bir düşüş var. Biz zaten aşı çıkmış olsa bile, koronavirüse karşı yine sosyal mesafemizi korumalıyız. Toplu ortamlarda takmamazlık yapmıyoruz, usulüne uygun takmamız gerektiğini düşünüyorum. 2021'in sağlık çalışanları ve tüm toplum için daha mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

"SON DÖNEMDE RAKAMLARDA AZALMA GÖRÜYORUZ"

Uzman Doktor Mehmet Gün ise, "2020, bizim için de hastalar için de kötü geçti hem Türkiye'de hem dünyada. Bir yere kadar dayanabiliyor sağlık sistemi, hasta ve vaka sayıları arttı tabii ama son dönemde düştü. 2020'de kaybettiğimiz sağlık çalışanları da oldu. Onlar için de üzgünüz. Son aşı çalışmalarından umutluyuz, bu sürecin biteceğini düşünüyoruz. Halktan beklentilerimiz ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalar. Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve sağlık çalışanlarının tavsiyelerine ve kurallarına uymaları iyi olacaktır. Son 2-3 haftada da gördüğümüz üzere, kurallara uyulduğu takdirde sayılarda azalma oluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının da etkisi var tabii" diye konuştu.

2021'de sevdiklerine sarılmak istediğini ve dışarıya çıkmak istediğini dile getiren Uzman Dr. Gün, sözlerine şöyle devam etti: "2021'den beklentimiz, koronavirüsün bitmiş olması. Bu röportajı belki maskesiz yapabiliyor olmak. Sevdiklerimize sarılmak, sokağa çıkabilmek gibi temennilerimiz var. Sokağa çıkmayı, sevdiklerimize korkmadan sarılmayı özledik."



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berna YILMAZ