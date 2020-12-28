Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü
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Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü

28.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:02

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de polise bıçakla saldıran 2 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 polis ise saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de polise bıçakla saldıran 2 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 polis ise saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bulunan Putin Caddesi'nde bıçaklı 2 kişi caddede görevli polislere saldırdı. Saldırganlar, polislerin tabancalarını ele geçirmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polisin sevk edilmesi ile 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Çeçenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganların 1 polisi öldürdüğü, diğer polisi ise ağır şekilde yaraladığı aktarıldı.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ise, saldırganların Kafkasya ülkelerinden İnguşetya vatandaşı olduğunu ve saldırının bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Grozni'de güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü
Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü
Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü
Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü
Çeçenistan'da polise saldırı: 1 polis öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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