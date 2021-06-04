Son Dakika | CDC: "ABD'de 12-17 yaş arası gençlerde Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda artış var"
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Son Dakika | CDC: "ABD'de 12-17 yaş arası gençlerde Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda artış var"

Son Dakika | CDC: 'ABD'de 12-17 yaş arası gençlerde Covid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda artış var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de 12-17 yaş arasındaki gençlerde korona virüs (Covid-19) kaynaklı hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, virüse karşı önlem alma ve aşılamanın önemini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de 12-17 yaş arasındaki gençlerde korona virüs (Covid-19) kaynaklı hastaneye yatışlarda artış olduğunu belirterek, virüse karşı önlem alma ve aşılamanın önemini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haftalık raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkede 12-17 yaş arasındakilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarında artış var. Rapordaki verilere göre, 1 Ocak-31 Mart 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 12-17 yaş arasında 204 genç bulunurken, bunların yaklaşık 3'te 1'inin yani yüzde 31.4'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü. Geçtiğimiz yılın Mart ayından 24 Nisan 2021 tarihine kadar gençler arasında hastaneye yatış oranları, 9 Ocak itibariyle 100 binde 2.1 ile zirve yaparken, 13 Mart'ta 0.6'ya düştü. Fakat 17-24 Nisan arasında 1.3'e yükseldi.

Raporda, 12-17 yaş arasındaki gençlerde hastaneye yatış oranlarının, yetişkinlerden daha düşük olduğu fakat 5-11 yaş arası çocuklardan yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca 12-17 yaş arasındakilerin hastaneye yatış oranlarında yaşanan son artışın, daha bulaşıcı mutasyonlar ve yüz yüze eğitime dönüşle bağlantılı olabileceği kaydedildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada, gençlerin Covid-19'a karşı aşılanması için ebeveynlere çağrıda bulundu. Walensky, "CDC, korona virüse yakalanan gençlerin hastaneye yatışları ile ilgili rahatsız edici veriler gözlemledi. Bu veriler, gençlerimizi aşılamaya yönelik motivasyonumuzu 2 katına çıkarmamız için bizi zorluyor" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede toplam vaka sayısı 33 milyon 327 bin 112, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 596 bin 444 oldu. CDC'nin açıkladığı aşılama istatistiklerine göre ise 169 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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