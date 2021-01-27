Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i karşılaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi.