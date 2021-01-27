Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü
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Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü

27.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:18

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i karşılaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i karşılaması

Görüşmeden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya geldi.

Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü
Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü
Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü
Son dakika... Çavuşoğlu, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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