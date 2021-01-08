Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açacak

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir bağının olmadığını belirten Kaftancıoğlu, sürekli asılsız suçlamalara maruz kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "DHKP-C militanıdır" dediği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayınlayarak Erdoğan'a tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Kaftancıoğlu, "Erdoğan hakkında "Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapan' Etkilemeye Teşebbüs suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım.

"DELİL VARSA KAMUOYUNA AÇIKLASIN"

Bugün de AK Parti Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim."