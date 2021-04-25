Son dakika! Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı

Son dakika! Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Terör Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 07:59:59. #1.14#

title