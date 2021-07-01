Son Dakika | Çanakkale'de sahildeki plaj tesisine kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde inşa edilen plaj tesisinin, kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde inşa edilen plaj tesisinin, kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, Sazlıaltı mevkisindeki yapının durumu da ele alındı.

Toplantıda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci ve 42'nci maddeleri gereğince kaçak olduğu belirtilen 157 ada 7 parsel önündeki plaj tesisinin yıkılması, ayrıca 62 bin lira para cezası verilmesi karara bağlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından kararla ilgili yaptığı paylaşımda, "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapıyla ilgili çalışmaların 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu bildirilmişti. Açıklamada, yapının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50'nci metrede olması (mevcut haliyle yapılaşmanın mümkün olmadığı alan), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği, drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde de söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay