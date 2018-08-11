Son Dakika! Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü ve Çağrışan mahalleleri mevkisindeki nasıl çıktığı bilinmeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ediliyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ''Alevler evlere 100 metre yaklaştı'' dedi. Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının kontrol altına alındığını belirterek, can kaybı olmadığını açıkladı.

EVLERE ULAŞMASINDAN KORKULUYORDU

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan köyünde bugün saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, köylülerde kovalarla ve küreklerle söndürmeye çalıştı. FETÖ'nün malikanesinin yakınlarındaki yangına helikopter de havadan müdahale ediyor. Olay yerine ayrıca yakın bölgelerden de itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE İSTENDİ

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Bursa, İstanbul, Bilecik ve Karabük'ten istenilen helikopterlerin de alevleri söndürmek için kullanılacağı belirtildi.Bu arada, Dumanlar, Bursa-Mudanya karayolunu kapladı. Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada, yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi. Siteler boşaltıldı, villalar zarar gördü. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışTI. Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerini bizzat koordine ediyor.

BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜDAHALE EDİYORUZ

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangına bütün güçleriyle müdahale ettiklerini söyledi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 helikopter karadan da çok sayıda ekiple devam edildiğini belirten Küçük, şunları kaydetti: "Şu ana kadar çoktan kontrol edilirdi ancak maalesef poyraz var. Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Bölgede Karayollarından, DSİ'den gelen ekipler var, 5 helikopter var. Çevre illerden gelenler var ama rüzgar böyle bir şey. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz."

BELEDİYE BAŞKANINDAN ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

Bursa'daki orman yangını rüzgârın da etkisiyle büyümeye devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş rant iddialarına cevap verdi. Aktaş, "Yanlış yapan varsa sonucuna katlanır" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın bölgesine giderek çalışmaları takip etti. Aktaş, "Yangın yolun her iki tarafından başlamış. Neden ve nasıl çıktığı bilinmiyor. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Burada evler var. Evlere sıçramaması için iş makinelerimizi seferber ettik. Şu anda sebebini sorgulamaktan ziyade, acilen müdahale etmek zorundayız. Şu anda Göynüklü ve Çağrışan bölgesindeki yangın kontrol altına alındı" dedi. Sosyal medyadaki rant iddialarına da işaret eden Başkan Aktaş, "9 ay oldu göreve geleli. Kesinlikle imarla alâkalı dik bir duruş sergilediğimizi herkese hissettirdik. Yanlış yapan var ise sonucuna katlanır. Bu bir şerefsizliktir. Bunun bir tarifi yok. Bizim şu an el birliği ile söndürmeye çalışıyoruz. Bakanlıktan ve diğer illerden de helikopter ve uçak istedik" diye konuştu.

"UZAK DURUN"

Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, "Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum" dedi.

"YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM"

Yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.