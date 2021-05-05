Son dakika haber: Bursa'da peş peşe çıkan yangınlar korkuttu

Son dakika haberine göre Bursa'da peş peşe çıkan yangınlar korkuttu Bursa'nın Mudanya ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte peş peşe yangın ihbarını alan ekipler, biri ormanda, diğeri ormanlık alana kurulan barakalardaki alevleri söndürmek için zamanla yarıştı.