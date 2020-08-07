Son Dakika | BURDUR Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
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Son Dakika | BURDUR Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Son dakika haberine göre Çocuklar hem eğlendi hem öğrendiBURDUR'un Bucak ilçesinde belediye tarafından çocuklara trafik bilincini kazandırmak ve bu konuda eğitmek amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü ve aküsüz arabaları süren minikler hem eğelendi hem öğrendi.

07.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:10

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

BURDUR'un Bucak ilçesinde belediye tarafından çocuklara trafik bilincini kazandırmak ve bu konuda eğitmek amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü ve aküsüz arabaları süren minikler hem eğelendi hem öğrendi.

Bucak Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde çocuklara trafik bilincini aşılamak ve trafik kurallarına eğitmek amacıyla yaptırdığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı miniklerin hizmetine açıldı. 6 bin metrekare alan içerisinde Çocuk Eğitim Trafik Parkı okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapıldığını söyleyen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Parkımız geçen yıl tamamlandı. Ne yazık ki pandemi sürecinde çocuklarımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndan yeterince yararlanamadı. Belediyemizin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü parkı aktif hale getirerek okul öncesi, ilk ve ortaöğrenim öğrencilerine kapılarını açtı" dedi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü ve aküsüz araçlara binmeden önce çocuklar gruplar halinde Bucak Zabıta Trafik personelleri ve belediye çalışanlarınca park gezdirilerek, ışıklar, yaya geçitleri, kavşaklar hakkında bilgilendirildi. Sonra birer turluk akülü ve aküsüz araçlar ile trafik kurallarına uyarak gezinti yapan çocuklar hem eğelendi hem de trafik kurallarını öğrenmeye çalıştı.

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Son Dakika | BURDUR Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kaynak: DHA

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