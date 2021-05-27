Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
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Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor

Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması sürecinin başladığını duyurdu. Koca, geçtiğimiz günlerde aşılanmanın hızının artacağını söyleyip haziranda 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını belirtmişti.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlayacağı müjdesini veren Bakan Koca, bugün de öncelikli bir grup için daha aşı randevularının açıldığını belirtti.

"TAM BAĞIMLI ORTA DÜZEY VE AĞIR ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ AŞILANACAK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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