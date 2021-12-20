Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti - Haberler
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Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Brüksel Havalimanı binası Havalimanına gelen yolcular Kontuarlar önünde bekleyen yolcular Uçuş ekranında iptal edilmiş uçuş bilgileri Pilot ve havalimanı çalışanları Brüksel Havayolları'nın uçuş görevlileri ve sendika üyelerinin katıldığı 24 saatlik grev sabah saat 05: 00 itibari ile başladı.

Brüksel Havalimanı binası

Havalimanına gelen yolcular

Kontuarlar önünde bekleyen yolcular

Uçuş ekranında iptal edilmiş uçuş bilgileri

Pilot ve havalimanı çalışanları

Brüksel Havayolları'nın uçuş görevlileri ve sendika üyelerinin katıldığı 24 saatlik grev sabah saat 05: 00 itibari ile başladı. Brüksel havalimanı girişinde toplanan grevciler "savunması mümkün olmayan" çalışma koşullarını ve 2021'in başlarında imzalanan anlaşmalara saygı gösterilmesini talep ediyor.

Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti

Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti

Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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