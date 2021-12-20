Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Brüksel Havalimanı binası Havalimanına gelen yolcular Kontuarlar önünde bekleyen yolcular Uçuş ekranında iptal edilmiş uçuş bilgileri Pilot ve havalimanı çalışanları Brüksel Havayolları'nın uçuş görevlileri ve sendika üyelerinin katıldığı 24 saatlik grev sabah saat 05: 00 itibari ile başladı.
Brüksel Havalimanı binası
Havalimanına gelen yolcular
Kontuarlar önünde bekleyen yolcular
Uçuş ekranında iptal edilmiş uçuş bilgileri
Pilot ve havalimanı çalışanları
Brüksel Havayolları'nın uçuş görevlileri ve sendika üyelerinin katıldığı 24 saatlik grev sabah saat 05: 00 itibari ile başladı. Brüksel havalimanı girişinde toplanan grevciler "savunması mümkün olmayan" çalışma koşullarını ve 2021'in başlarında imzalanan anlaşmalara saygı gösterilmesini talep ediyor.