Son dakika: Bolu'da karlı yolları aşarak dağ köylerinde aşılama yapıyorlar

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği kentlerden Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için dağ, kar, fırtına dinlemeyen sağlık ekipleri, kilometrelerce yol katederek vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Türkiye'de "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği kentlerden Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için dağ, kar, fırtına dinlemeyen sağlık ekipleri, kilometrelerce yol katederek vatandaşlara aşı ulaştırıyor.

Kentte Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin üstün gayretleriyle devam ediyor.

Kendi imkanlarıyla aşı olamayan ve dağ köylerinde yaşayan vatandaşlara aşı ulaştırmak için Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Filyasyon ve Aşılama Ekip Koordinatörü Dr. Ayşe Nennioğlu Turgut idaresindeki ekipler sabah saatlerinde hazırlıklara başlıyor. Tulumlarını giyip, maske, siperlik, bone ve eldiven takan ekipler, gidecekleri dağ köylerine ulaşmak için araçlara biniyor.

Merkeze bağlı Kuzfındık köyüne gelen ekipler, araçlarından inerek kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi bulduğu köy yollarında yürüyerek evlerine ulaştığı Fatma (78) ve eşi Mehmet Emin Garip'e (85) ikinci doz Kovid-19 aşısını uyguladı. Aşının ardından doktor Turgut tarafından çiftin sağlık kontrolleri de yapıldı.

"180 noktada aşılama ekiplerimiz var"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yürütülen aşılama çalışmaları hakkında AA muhabirine, aşılamayla ilgili sıralamayı, süreci ve hedef kitleyi Sağlık Bakanlığının belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda ilk etapta Bolu'da belirlenen 60 bin vatandaşın aşılamasının devam ettiğini anlattı.

Bugün itibarıyla 43 bin 200 kişinin aşısını bitirdiklerini belirten Ümit, "Yüzde 72,2'ye tekabül ediyor şu andaki aşılama oranımız. Bizim 180 noktada aşılama ekiplerimiz var. Sürekli onlar takip içerisinde sırası gelen vatandaşlarımızı randevu ile beraber aşı yapıyorlar. Bunun dışında 45 ekibimiz de köylerde, rahatsız olan, evinden dışarıya çıkma imkanı bulunmayan yaşlı, rahatsız, vatandaşlarımızı sırası geldiğinde aşılamak üzere hareket halindedir." dedi.

Ümit, şu anda Bolu'da yeteri kadar aşının bulunduğunu ve sırası gelen herkesin bekletilmeden aşılanacağını vurgulayarak, "Belki yaşlı, okuması yazması çok fazla olmayan vatandaşlarımız olabilir. Yani sırasının gelip gelmediğini tespit edemez. Çevresinde torunu, evladı yoktur vesaire. Biz onları da nüfus kayıtlarından takip ve tespit etmek suretiyle sırası geldiğinde hiç aksatmadan aşılarını sürdürüyoruz." dedi.

Sağlık ekipleri en ücra köylere ulaşmak için yollarda

Dr. Ayşe Nennioğlu Turgut da aşılama çalışmasının kurumlarda, toplum sağlığı merkezinde, aile hekimliklerinde ve hastanelerde yapıldığını, Bolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Aşılama için araç ile bir saatten fazla mesafedeki yerlere de gidildiğini vurgulayan Turgut, "Arkadaşlarımız büyük çabalar sarf ederek kara ve kışa rağmen bütün halkı aşılamaya çalışıyor. Özellikle 90 yaş üstünü evlerinde aşıladık. 65 üstü olanlardan ulaşımını sağlayamayan, yatağa bağımlı olan, evde sağlık hizmeti alan hastaların aşılamasını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Turgut, bir günde 15-16 ekibin aşı için yollara çıktığını ve köy köy aşılama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Koronavirüs olduğu için hastaların hastaneye başvurmaya çekindiklerini belirten Turgut, "Bizler ayaklarına kadar gitmişken onların şikayetlerini dinliyoruz, elimizden gelen bir şey varsa yardımcı oluyoruz. Bu konuda aile hekimleri de çok destek oluyor." dedi.

Tüm sağlık çalışanları gibi kendilerine de aşı yapıldığını hatırlatan Turgut, aşının da koronavirüse karşı insanları görünmez yapmadığını, yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekipler gittikleri köylerde minnetle karşılanıyor

Sağlık çalışanı Hümeyra Kahveci de köylerde kendilerinin sevgiyle karşılandığını belirterek, "Onlara hizmet götürmek bizler için aslında bir gurur. Bol bol dua alıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Bunun manevi boyutu da bizler için özel. Tüm sağlık çalışanları canla başla hizmet vermeye çalışıyor bu dönemde." dedi.

Aşılama sırasında yaşadığı bir anısını anlatan Kahveci, şöyle devam etti:

"Aşılama çalışması için bir eve girecektik. Yatalak bir nenemiz vardı. Hazırlıklarımızı yapıyor ve eve girmek için galoşlarımızı giyiyorduk. Hemen nenemizin eşi dedemiz birden ayakkabılarımızı silmeye kalktı. Biz ne olduğuna şaşırdık. Dede yapma, sen büyüğümüzsün demeye kalmadı. Dede bizlere, 'Kızım, yavrularım sizin ayaklarınız kar içerisinde kalmış. Buz kesilirsiniz şimdi. Daha çok yolunuz var.' demişti. Onun bu davranışı karşısında bizler çok utanmıştık. Büyüklerimiz gerçekten saygıyı hak ediyorlar. Onlar her zaman baş tacımız."

Köylerine aşılama çalışması için gelen sağlık ekiplerine teşekkür eden Fatma Garip de "Allah razı olsun gelenlerden. Bizleri unutmadılar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz