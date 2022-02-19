Son dakika haberleri! Gölün ortasındaki caminin karlı manzarası havadan görüntülendi

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesindeki Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yapay gölü olan Seben Gölünün ortasında kalan caminin karlar arasındaki manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Taşlıyayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan, çevre uzunluğu 22 kilometre olan, 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölünün bulunduğu alanda kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl içinde Seben ilçesine yapılacak 30 kilometre uzunluğundaki su kanalları nedeniyle sularının bir kısmı boşaltılan gölün ortasında bulunan cami de göl havzası içinde daha görünür hale geldi.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında göl havzası tamamen karlarla kaplanırken cami de adeta kar denizi içinde tek başına kaldı.

Karlarla kaplı bölgede kalan cami de havadan drone ile görüntülendi.

Ayrıca Seben Gölünü besleyen akarsuların yaylalar içinde oluşturduğu dereler de eşsiz bir manzara oluşturdu.