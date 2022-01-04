Son Dakika | Bodrum'da Furkan'ın ölümüne neden olan kayrak taşları söküldü

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Furkan Akmeşe'nin (2) bahçede oynarken üzerine beton kaplama düşmesiyle hayatını kaybetmesinin ardından ev ile site içinde bulunan diğer evlerin kayrak taşları, savcılık talimatıyla belediye ekiplerince söküldü.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe'nin üzerine, 1 Ocak günü saat 12.00 sıralarında beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, hemen özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minik Furkan'ın cenazesi, Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.