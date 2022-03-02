Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı - Haberler

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Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, daimi üyesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Hayır oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçti.

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul edildi. Oylamada, ülkelerin 141'i "evet" oyu verirken 5'i "hayır" oyu verdi; 35 üye ülke ise çekimser kaldı. Hayır oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Savaş, Rusya, ABD, BM, Güncel, Haberler

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