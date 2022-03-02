Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul edildi. Oylamada, ülkelerin 141'i "evet" oyu verirken 5'i "hayır" oyu verdi; 35 üye ülke ise çekimser kaldı. Hayır oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçti.