Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da
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Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da bazı inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Suriye'ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Bakan Morton, ilk olarak BM deposunda incelemelerde bulundu.

Ardından beraberindeki heyet ile Cilvegözü Sınır Kapısından tampon bölgeye geçen Wendy Morton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - HATAY

Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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