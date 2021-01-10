Son dakika! Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Osmaneli'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Bilecik'in tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ilçesi Osmaneli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

Eski adı "Lefke" olan, Sakarya Nehri'nin içinden geçtiği, Göksu, Karasu ve Göynük suyunun ilçe sınırları içinde bu nehirle birleştiği Osmaneli, ürün çeşitliliğiyle önemli bir tarım şehri olmayı da sürdürüyor.

Marmara Bölgesi'nin önemli kara yollarının kavşak noktasındaki ilçenin merkezini tarihi yapılar süslüyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ilçenin geçmişinin milattan önce 8000'li yıllara dayandığını söyledi.

İlçenin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Şahin, "Roma, Sufi, Hac yolları ve İpek Yolu, Osmaneli'nin merkezinden geçiyor. Bölgede tarihte ilk kullanılan yerlerden biri. Tabii bu medeniyetlere ait kale, cami, kilise, köprü gibi birçok esere sahip. Bunların içinde bizim çok önemsediğimiz, tarihi konaklarımız var. Bunları da ayağa kaldırıyoruz. Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan konaklarımızı restore ederek ayrı kimlikler veriyoruz. Önce Türkiye'de sonra dünyada bilinen gerçek bir marka kent olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz