Son Dakika: Bir ay önce patlama yaşanan Beyrut Limanı'nda yeniden yangın çıktı
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Son Dakika: Bir ay önce patlama yaşanan Beyrut Limanı'nda yeniden yangın çıktı

Son dakika: 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu patlama sonrası 200'e yakın kişinin öldüğü ve 6 bine yakın kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'nda bugün yine bir yangın çıktı.

10.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:55

Beyrut'u adeta haritadan silen ve Lübnan ekonomisine çok büyük zarar veren Beyrut Limanı'ndan patlamadan 1 ay sonra bugün yeniden bir yangın çıktı.

ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Son Dakika: Bir ay önce patlama yaşanan Beyrut Limanı'nda yeniden yangın çıktı

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Son Dakika: Bir ay önce patlama yaşanan Beyrut Limanı'nda yeniden yangın çıktı
bahadir.colak@haberler.com - Bahadır Çolak
Bahadır Çolak
bahadir.colak@haberler.com
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