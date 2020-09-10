Son Dakika: Bir ay önce patlama yaşanan Beyrut Limanı'nda yeniden yangın çıktı Son dakika: 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu patlama sonrası 200'e yakın kişinin öldüğü ve 6 bine yakın kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'nda bugün yine bir yangın çıktı.

Beyrut'u adeta haritadan silen ve Lübnan ekonomisine çok büyük zarar veren Beyrut Limanı'ndan patlamadan 1 ay sonra bugün yeniden bir yangın çıktı. ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.