Son Dakika: Biontech aşısı geldi mi? Biontech aşısı bitti mi? Biontech aşısı ne zaman gelecek?

Son Dakika: Biontech aşısı olmak isteyenler vatandaşlarımız aşılarla ilgili sıkıntıyı dile getirince Fahrettin Koca aşıların tedariğinde yaşadığı sıkıntıları aktardı. Peki, Biontech aşısı bitti? Biontech ne zaman gelecek? Biontech aşısı geldi mi? Biontech aşısı bitti mi? Biontech aşısı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden Biontech aşı sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedariğinde sıkıntı yaşadıkları Biontech aşısına randevusuz gidilmemesi gerektiği ile ilgili twett atan Sağlık Bakanı, yeni tweetiyle yüreklere su serpti. Peki, Biontech aşısı bitti? Biontech ne zaman gelecek? Biontech aşısı geldi mi? Biontech aşısı bitti mi? Biontech aşısı ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde…

BİONTECH AŞISI GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrehhin Koca dün yaptığı konuşmada şunları aktardı. " TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız. "

Çarşamba günü yeniden Türkiye'de olacak Biontech aşılarının vurulmasına Perşembe gününden itibaren yeniden başlanacak.

Sinovac aşılarının tedarikinde ise herhangi bir problem yok.

BIONTECH AŞISI BİTTİ Mİ?

Hastanelerde Biontech aşısı randevusu bulunan kişiler randevuları olsa bile ilgili hastanede aşı stoku kalmaması nedeniyle geri gönderilebiliyorlar. Bu nedenle hastaneye gitmeden önce MHRS'ye girerek "randevu iptal" uyarısı ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı kontrol etmenizde fayda var. MHRS'de size "randeuvunuzu iptal etmeniz gerekmektedir" uyarısı veriyorsa randevunuzu iptal ederek yeni bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Öte yandan Çarşamba günü yeniden Türkiye'de olacak Biontech aşılarının vurulmasına Perşembe gününden itibaren yeniden başlanacak.