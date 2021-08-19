Son dakika: Bingöl'deki hayvan hastanesi, bölgedeki besicilere ve hayvanlara derman olacak

Son dakika haberi... Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesinde üst düzey imkanlarla hayvanlara sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesinde üst düzey imkanlarla hayvanlara sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Sancak yolunda 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde acil servis hizmetinin yanı sıra inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanları ile kedi, köpek ve kafes hayvanlarına teşhis konulup tedavileri yapılıyor.

İç hastalıkları, doğum, cerrahi ve suni tohumlama gibi 4 bölümün yer aldığı merkezde, hasta hayvanların tanısı için gelişmiş laboratuvarlarda biyokimyasal, hematolojik, patolojik analizler de gerçekleştirilebiliyor.

Hayvanlara ilk müdahale yapılıyor, tahlilleri alınıyor, doppler, ultrason, endoskopi, röntgen ve yoğun bakım ünitesindeki cihazlardan yararlanarak hastalık durumu tespit ediliyor.

Yaklaşık 144 bin büyükbaş, 725 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, besicilerin hastalıklar ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle hayvanlarını kaybetmelerinin önüne geçilecek.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, hayvan hastanesinin sadece kente değil bölgeye de hizmet edeceğini söyledi.

Hastanenin fiziki olarak da çok güzel olduğunu anlatan Çapak, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ayrılan yerler var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz için de ayrıca bir ofis var. Dolayısıyla hayvanların tedavisi için çok ideal bir ortam oluştu. Bingöl'de SÜTAŞ'ın entegre tesisinin kurulmasıyla hayvan hastanemizin bu eksende besicilere ve hayvanseverlere hizmet edeceğini düşünüyoruz. Sadece evcil hayvanlar değil doğadan gelen hayvanlara da yönelik tedaviler var. Veteriner fakültemiz bu süreci çok iyi götürüyor. Biz ekip ve şehir olarak hayvan hastanesinin en donanımlı şekilde bölgeye hizmet etmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Bölgede iyi hizmetler sunacağımızı düşünüyoruz"

Bingöl Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Keçeci de hastane içerisinde modern derslikler, patoloji salonu, laboratuvar gibi bir hastanenin ihtiyacı olan her şeyin mevcut olduğunu bildirdi.

Bingöl'ün hayvancılıkla geçimini sağlayan bir kent olduğunu anımsatan Keçeci, "Üniversitemiz yeni kurulmuş olmasına rağmen hayvan hastanesinin de devreye girmesiyle bölgede iyi hizmetler sunacağımızı düşünüyoruz. Çiftlik hayvanları, kedi, köpek, muhabbet kuşu ve diğer kanatlıların da muayenesini yapacağız. Hastanemizde kırık ameliyatları, rutin muayenelereler, her çeşit serumlu hastalık tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hastanede iç hastalıkları, doğum, cerrahi ve suni tohumlama gibi 4 bölümde hizmet verdiklerini anlatan Keçeci, "Her birimde profesör, dr. öğretim üyesi olmak üzere 15 personelle hizmet veriyoruz. İleride personel sayısı arttıkça hizmet alanımız da genişleyecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok geniş alana sahip olan sayılı hayvan hastanelerindeniz. Özellikle ticari anlamda yapılan mandıracılara ve besicilere destek olacağız inşallah. Bölgemizde ishalden çok buzağı, kuzu, oğlak kaybediyoruz, bunların daha aza indirilmesi için elimizden geleni yağacağız." diye konuştu.

"Bingöl'ümüz ve bölgemiz açısından büyük bir şans"

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise 2020 yılı verilerine göre kentte yaklaşık 144 bin büyükbaş, 725 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğunu aktardı.

İlin orman varlığının 260 bin hektar olduğunu ve yaban hayatın zengin olduğunu kaydeden Bahadır, şunları söyledi:

"Özellikle hayvan hastalıklarına neden olan virolojik, bakteriyolojik ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve koruma tedbirlerin alınması adına önem arz edecektir. İlimizde açılan SÜTAŞ Entegre Tesisi ile bölgemiz büyükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından özellikle cazibe merkezi haline gelecektir. Bu anlamda modern veya küçük işletmelerde hastalanan veya kazara yaralanan hayvanlarımızın cerrahi operasyonlarını yapılacak. Bingöl'ümüz ve bölgemiz açısından büyük bir şans."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş