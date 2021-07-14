Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından artan vakalarla ilgili açıklamada bulundu. Vatandaşların merak ettiği "Ek tedbir gelir mi?" sorusuna da yanıt veren Koca, "Aşı programımızın başarısına rağmen vakalarda artış eğilimi var. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymalıyız" dedi. Koca ayrıca aşılamanın düşük olduğu illerde vaka sayılarının önceki haftaya göre birkaç kat arttığını belirtti.

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma döneminin ardından koronavirüs hasta sayıları 5 binlere inmiş ve ardından da normalleşme dönemi gelmişti. Hasta sayılarının bir süredir düşük seyrettiği ülkemizde, vaka sayıları yeniden artış eğilimine girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 16.30'da başlayan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.

"SALGININ HENÜZ BİTMEDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"

Hasta sayılarında artış eğilimi olduğunu, bunun da salgının bitmediğini gösterdiğini kaydeden Bakan Koca, "Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır" diye konuştu.

"AŞILAMA ORANI DÜŞÜK İLLERİMİZDE ARTIŞ VAR"

Aşılama oranı düşük illerdeki hasta sayılarında artış olduğunun da altını çizen Bakan Koca, "Fark edeceğiniz üzere son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi var. Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor" dedi.

"NORMALE DÖNMEMİZ İÇİN EN ÖNEMLİ BASAMAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Bilim Kurulumuz bugün vaka sayılarının seyri, aşı programımız ve Bayram tedbirlerini görüşmek üzere toplandı. Bildiğiniz gibi hızlı bir aşı programı yürüterek bugün itibariyle 60 milyon dozdan fazla aşı uyguladık. Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 1 doz aşısını uygulamak istediğimizi ve Bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik.

İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz.

"ÖNÜMÜZDE İNGİLTERE ÖRNEĞİ VAR"

Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda onbinlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor.

"AŞI SİLAHI VE TEDBİRLERE UYUM GÜCÜMÜZ VAR"

Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek. Koronavirüs tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ya da hasta etme kabiliyetini artırabiliyor. Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz.

"BİONTEHC AŞISINDA İKİNCİ DOZ 3 HAFTA SONRA"

Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım.

Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.

"BAYRAMA KADAR AŞILARIMIZI OLALIM"

Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.

"ŞU ANDA KISITLAMAYA İHTİYAÇ YOK"

Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır.

Bu vesile ile şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nicelerine sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum.