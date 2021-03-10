Son dakika haberi | Bilecik'te öldürülen 'Cemile Nur Duman'ın adı hatıra ormanında yaşayacak

BİLECİK'te boşanma aşamasında olduğu Onur Acar (30) tarafından adliye önünde babasıyla birlikte vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Cemile Nur Duman Acar (23) adına hatıra ormanı oluşturuldu. Dikilen fidanlara, genç kadının 2 yaşındaki oğlu Hızır Efe, toprak attı.

Bilecik Belediye Başkanlığı, boşanma aşamasında olduğu eşi Onur Acar tarafından adliye çıkışı tüfekle vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Cemile Nur Duman Acar için hatıra ormanı oluşturdu. Bilecik Belediyesi Dikey bahçesi karşısında yer alan bölgede gerçekleştirilen ağaç dikme programına, Başkan Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, CHP İl Başkanı Metin Yaşar ile Duman ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Semih Şahin, "Bu özel günde hepimiz Cemile Nur Duman için buradayız. Geçtiğimiz yıl, şehrimizde kadın cinayetine kurban giden Cemile Nur Duman'ın ismini böyle bir ormanda yaşatmak istedik. İnşallah çorak toprağı tekrar çimlendirerek, yeşerterek, daha özgür, daha eşitlikçi bir yaşam sunacağız" dedi. Genç kadının 2 yaşındaki oğlu Hızır Efe de dikilen fidanlara toprak attı.

DURUŞMA ÇIKIŞI ÖLDÜRDÜ

Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile aralarında görülen ceza davası nedeniyle geçen yıl 11 Kasım günü adliyeye gitti. Çıkışta eşi ve kayınpederi Abdullah Acar'a pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullah Duman, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Onur Acar ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı