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Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çöplük alanda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Şefliği, Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışmaları ile yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu.

Bölgeden yüksek gerilim hattının geçmesi nedeniyle tedbiren ilçe genelinde elektrik kesintisi yapıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Bilecik'te çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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