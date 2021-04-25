Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika: ABD Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak ifade etmesinin ardından ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından kabul edilen Satterfield'e söz konusu açıklamaya yönelik Türkiye'nin tepkisi iletildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' olarak ifade etti. Skandal ifadeye peş peşe tepki yağarken Dışişleri Bakanlığı da karara ilişkin ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri'ne çağırdı.

"İLİŞKİLERİMİZE ONARILMASI ZOR BİR YARA AÇTI"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya yönelik güçlü tepkinin iletildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."

NOTA NEDİR?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.

Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.