Son dakika! Beyşehir'de 103 yaşındaki Hatice Şanlı'ya CoronaVac aşısı uygulandı
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Son dakika! Beyşehir'de 103 yaşındaki Hatice Şanlı'ya CoronaVac aşısı uygulandı

22.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:48
Son dakika! Beyşehir'de 103 yaşındaki Hatice Şanlı'ya CoronaVac aşısı uygulandı

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 85 ve üstü kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilk doz CoronaVac aşı uygulamasına 103 yaşındaki Hatice Şanlı ile başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 85 ve üstü kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilk doz CoronaVac aşı uygulamasına 103 yaşındaki Hatice Şanlı ile başlandı.

Randevu talebi üzerine Şanlı'nın Akçabelen Mahallesi'ndeki oğluyla kaldığı evine giden Beyşehir Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, yaşlı kadına aşı yaptı.

Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıdan sonra herhangi bir acı hissetmediğini dile getirdi.

Dinçliği ile dikkati çeken Şanlı, "Abdestimi alır, namazımı kılar, tespihimi çeker, 'Allah' derim. Sizlere ve hükümetimize dua ederim." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan aşı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 85 yaş ve üstü, bin 200 kişinin aşı olması planlanıyor. Aralıksız çalışan ekiplerin, en kısa zamanda aşılamayı tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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