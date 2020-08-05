Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
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Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta dün akşam meydana gelen patlamanın nedeni olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirtti ve Kanal İstanbul'un önemine dikkat çekti.

05.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:29

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam meydana gelen ve 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın İstanbul'la ilgisi ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu patlamada etkisi olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini söyledi.

"BEYRUT'A GİDERKEN BOĞAZ'DAN GEÇTİ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Varank şunları söyledi "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti."

"KANAL İSTANBUL STRATEJİK GÜVENLİK MESELESİDİR"

Mustafa Varank, 2750 ton amonyum nitrat detayını verdikten sonra Kanal İstanbul'a dikkat çekip "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı

PATLAMAYA NEDEN OLAN 2750 TON AMONYUM NİTRAT DETAYI

Lübnan resmi ajansı NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurdu. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Daha sonra, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İlk yangına neyin yol açtığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ancak sosyal medyada limanda kaynak yapıldığı iddiaları yer aldı.

Lübnan'ın tarihinde kritik bir eşik taşıyan eski Başbakan Refik Hariri'nin 2005 yılındaki suikastinde kullanılan bomba yüklü araçtaki patlayıcının 1 ton ağırlığında olduğu, yerel basında sıkça hatırlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Haber Yorumları (21)
CENGİZ: Boğazdan geçmesi ile etrafında bir sürü yerleşim yeri inşa edilmesi planlanan kanaldan geçmesi arasında ne fark var. Bir can bile gitse sorumlusu yetkililerdir. Hiç bir devlet Bildirim olmaksızın ve kontrol edilmeksizin Topraklarından böylesine Tehlikeli maddeler taşınmasına müsade vermez.
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ETHEM: Boğazda patlarsa şehrin içinde patlayacak, kanalda patlarsa şehir dışında patlayacak anlaşılmayacak bir şey yok
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BENCE TRAMVAY HIZLI: Anlaşılan o ki Beyrut''ta 2, 750 ton Amonyum Nitrat patladı. En büyük gemileri değil de hadi, Panama kanalından geçebilecek standarttaki bir gemiyi düşünelim. Bundan 80, 000 ton taşıyabilir. İstanbul boğazından böyle bir yükün geçmesi normal mi sizce. . ? İçinde bulunduğumuz zamanda lütfen her olasılığı bir düşünelim.
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