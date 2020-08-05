Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'ta dün akşam meydana gelen patlamanın nedeni olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirtti ve Kanal İstanbul'un önemine dikkat çekti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam meydana gelen ve 100 kişinin öldüğü 4 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın İstanbul'la ilgisi ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu patlamada etkisi olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini söyledi.

"BEYRUT'A GİDERKEN BOĞAZ'DAN GEÇTİ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Varank şunları söyledi "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti."

"KANAL İSTANBUL STRATEJİK GÜVENLİK MESELESİDİR"

Mustafa Varank, 2750 ton amonyum nitrat detayını verdikten sonra Kanal İstanbul'a dikkat çekip "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

PATLAMAYA NEDEN OLAN 2750 TON AMONYUM NİTRAT DETAYI

Lübnan resmi ajansı NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurdu. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Daha sonra, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İlk yangına neyin yol açtığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ancak sosyal medyada limanda kaynak yapıldığı iddiaları yer aldı.

Lübnan'ın tarihinde kritik bir eşik taşıyan eski Başbakan Refik Hariri'nin 2005 yılındaki suikastinde kullanılan bomba yüklü araçtaki patlayıcının 1 ton ağırlığında olduğu, yerel basında sıkça hatırlatıldı.