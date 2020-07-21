Son Dakika | Batmanlı çiftçinin geliri fıstıkla yükselecek Son dakika haberlerine göre Batman çiftçisinin gelirinin yükseltilmesi için fıstık üretimine yönlendiriliyor.

Batman çiftçisinin gelirinin yükseltilmesi için fıstık üretimine yönlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulu tarıma geçişi sağlayarak yöre halkının refah seviyesinin yükseltilmesi için Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama sistemlerinin yapım çalışmalarını sürüyor.

Bakanlık bunun dışında köylüleri alternatif ürünler üretimine teşvik etmek amacıyla hibe programlar uyguluyor. Bu kapsamda Batman'da son 10 yılda 750 bin ücretsiz fıstık fidanı dağıtan Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca çiftçiye fıstık bakımı, aşılaması, ilaçlaması konularında da yardımcı oluyor.

Bu destekler sayesinde Batman'da 10 yıl önce 5 bin dekar olan fıstık alanı 13 kat artış göstererek 65 bin dekar alana, fıstık ağacı sayısı ise 1 milyon 250 bine yükseldi.

"2 bin 500 fenomen tuzağı dağıttık"

Batman İl Tarım Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Kutbettin Tekin AA muhabirine, üretim deseninin çeşitlendirilmesiyle çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı iyileşme sağlandığını belirterek, bu amaçla il genelinde fıstık üretiminin artırılması için projeler uyguladıklarını anlattı.

Gaziantep Fıstık Araştırması Enstitüsü'nden de teknik destek aldıklarını aktaran Tekin, "Toprak, aşılama, budama ve ilaçlama konusunda çiftçimize bilgi veriyor ve her konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle fıstık üreticisine dal güvesine karşı 2 bin 500 fenomen tuzağı dağıttık." dedi.

Teknik ekip sahada destek sunuyor

Binatlı Mahallesinde fıstık üreticisi Faruk Eren de 40 dönümlük bahçesinde bini aşkın fıstık ağacının bulunduğunu söyledi.

Aldıkları teknik destek sayesinde daha iyi fıstık üretimi yaptıklarını aktaran Eren, "Batman İl Tarım Müdürlüğümüz bizlere her türlü konuda destek oluyorlar. Görevli mühendisler gerek sahada ve gerekse whatsapp programı üzerinden bizlere yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA