Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi

Son dakika: Batman'da bir askeri tesise yönelik 3 maket uçakla gerçekleştirilmek istenen saldırı, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle etkisizleştirildi. Saldırı girişiminde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Diyarbakır'da önceki gün yine bir maket uçaklı saldırı düzenlenmek istenmiş ancak saldırı girişimi başarıyla etkisiz hale getirilmişti.