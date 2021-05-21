Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi
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Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi

Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Batman'da bir askeri tesise yönelik 3 maket uçakla gerçekleştirilmek istenen saldırı, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle etkisizleştirildi. Saldırı girişiminde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Diyarbakır'da önceki gün yine bir maket uçaklı saldırı düzenlenmek istenmiş ancak saldırı girişimi başarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Batman Valiliği, askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.

- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Batman'da askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi - Haberler
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