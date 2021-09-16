Batman'ın Kozluk ilçesindeki Değirmendere Köprüsü'nde 29 yıl önce Pkk'lı teröristlerce şehit edilen 9 kişi anıldı.

Değirmendere Köprüsü'ndeki anma programına, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Cumali Topaş, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kozluk Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞAGAT) Başkanı Turgay Şengül, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Güngör yaptığı konuşmada, bu saldırı ile eli kanlı terör örgütünün kalleş yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Bu tür saldırıların akamete uğratıldığını ve hiçbir zaman terör örgütünün emeline ulaşmayacağını dile getiren Güngör, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

ŞAGAT Başkanı Şengül de, terör örgütü PKK'nın pusu kurarak 29 masum kişiyi katlettiğini belirtti.

Terör örgütünün asla amacına ulaşamayacağını aktaran Şengül, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) Başkanı Hasan Demir de, PKK'nın katliamlarının milleti yıldıramadığını söyledi.

Programda, İlçe Müftüsü Serçe tarafından şehitler için dua okundu.