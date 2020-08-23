Son Dakika | Baskın anında kaçmak isterken balkondan düşerek öldü Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da, narkotik polisinin baskını anında paniğe kapılan Hasan Uğur Gencer (45), 3'üncü kattaki evinin balkonundan kaçmak isterken zemine düşüp, hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, narkotik polisinin baskını anında paniğe kapılan Hasan Uğur Gencer (45), 3'üncü kattaki evinin balkonundan kaçmak isterken zemine düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin evine baskın yaptığını gören Hasan Uğur Gencer, iddiaya göre, evinin balkonundan kaçmak isterken dengesini kayberedek, zemine çakıldı. Yaklaşık 12 metreden düşen ve ağır yaralanan Gencer, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Uğur Gencer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA