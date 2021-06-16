Son dakika: Başkan Öztürk'ten Jandarmaya kutlama ziyareti

Gelen son dakika haberine göre Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yılı olması dolayısıyla Taşova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Altun 'u makamında ziyaret etti.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yılı olması dolayısıyla Taşova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Altun 'u makamında ziyaret etti.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kolluk kuvvetleriyle sohbet eden Başkan Öztürk, " Türk Silahlı Kuvvetleri, devletin bekası, milletimizin refahı için Emniyet Teşkilatıyla birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan önemli bir kuruluştur. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatı'mızın 182. kuruluş yılı kutlun olsun" dedi.

Üsteğmen Altun, Öztürk'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı