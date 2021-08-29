Son dakika gündem: Şehit uzman çavuş Sayar için mevlit okutuldu
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Son dakika gündem: Şehit uzman çavuş Sayar için mevlit okutuldu

Son dakika gündem: Şehit uzman çavuş Sayar için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019 yılında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için memleketi Havza'nın Gidirli Mahallesi'nde mevlit okutuldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019 yılında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için memleketi Havza'nın Gidirli Mahallesi'nde mevlit okutuldu.

Gidirli Mahallesi Camisi'nde şehidin ailesi tarafından okutulan mevlide, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Belediyesi Meclis Üyesi Recep Akça, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ile vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı şehitler için yapılan dua ile son buldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık. Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız." dedi.

Son dakika gündem: Şehit uzman çavuş Sayar için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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