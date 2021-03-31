Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
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Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Başakşehir Gölet Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemeler göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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