Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
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Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda ve içecek fabrikasında çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 30 kişininse yangında yaralandığını aktardı.

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında içeride olan insanların bir bölümünün camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi

30 YARALI VAR

Yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırılırken, öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yanarak can verdi

ZEMİN KATTA BAŞLAMIŞ

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi. Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi

HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği bildiriliyor. İtfaiye sözcüsü Debashish Bardhan, "Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız." dedi.

Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber: Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son dakika haber: Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
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