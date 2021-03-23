Son Dakika | Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son Dakika | Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

23.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:07
Son Dakika | Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci kattaki evlerin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ikinci kattaki evlerin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı evin ikinci katında oturan 76 yaşındaki İbrahim Karademir, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karademir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karademir'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri soruşturma başlattı. - MUĞLA

Son Dakika | Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika | Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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