Son dakika: Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Son dakika: Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haber: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Yavuz (70) idaresindeki 16 R 1092 plakalı traktör, Selimağa mahallesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktör altında kalan Mehmet Yavuz'un eşi Hanife Yavuz (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hanife Yavuz'un cenazesi olay yerine gelen ekiplerce Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaralanan Mehmet Yavuz ise Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri
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