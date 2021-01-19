Son dakika! Balıkesir'de "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" gerçekleştirilecek
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Son dakika! Balıkesir'de "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" gerçekleştirilecek

19.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:38
Son dakika! Balıkesir'de

Son dakika haber... Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından, 17-24 Nisan tarihleri arasında, uluslararası üne sahip jüri üyelerinin seçeceği eserlerin sergileneceği "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" gerçekleştirilecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından, 17-24 Nisan tarihleri arasında, uluslararası üne sahip jüri üyelerinin seçeceği eserlerin sergileneceği "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" gerçekleştirilecek.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nce düzenlenecek bienal, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya küratörlüğünde, çevrimiçi olarak yapılacak.

Bienalde sergilenecek eserleri, fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Güler Ertan, Bulgaristan'dan Prof. Dr. Velislav Minekov, Prof. Dr. Emre İkizler, Prof. Dr. Emre Kılıç, Prof. Dr. Fehim Huskovic, Prof. Dr. Meltem Katrancı Demirci, Prof. Dr. Melihat Tüzün, Prof. Dr. Selahattin Ganiz ve Prof. Valeri Chakalov'un yer aldığı jüri, belirleyecek.

Sanatçılar, 1 Mart'a kadar eserleriyle bienale müracaat edebilecek. Jüri tarafından seçilen eserler ise 22 Mart'ta açıklanacak.

Bienallerin yapıldığı bölgeye değer kattığını vurgulayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, iki yılda bir düzenlenecek bienali, bir kültür sanat festivaline dönüştürmeyi hayal ettiklerini belirtti.

Özdemir, "Üniversite olarak, 2021 yılını Bandırmalı seramik sanatçısı 'Zehra Çobanlı Yılı' olarak ilan ettik. Üniversite takvimlerimizde sanatçımızın eserlerine yer verdik. 2022 yılını da bienal yılı ilan edeceğiz ve takvimde sergilenen eserlere yer vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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