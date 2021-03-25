AFAD ile TZOB arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFAD ile TZOB arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

AFAD Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bir afet bölgesi. Deprem, sel, heyelan, çığ ve kaya düşmesi, hortum ile 1 yıla aşkın süredir karşı karşıya kaldığımız korona virüs salgını da dahil olmak üzere birçok mesele ile son yıllarda uğraşıyoruz. 2019 ila 2020 arasında Türkiye'de deprem sayısındaki artış sayısı yüzde 43. Riskimizin de yükseldiği, çok yükseldiği zaman dilimini hep birlikte yaşıyoruz. Çok doğal olarak hayatın olağan akışına etkisi kadar tarım hayatına da etkisini hep birlikte yaşıyoruz. Tarıma, hayvancılığa ve çiftçimizin uğraşlarının önemli bir bölümüne de etkisini saydığımız afetlerin her birinin kendine ait bir süreci olduğunu hep birlikte yaşadık ve değerlendirdik. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne teşekkür etmek durumundayım. Karşı karşıya kaldığımız tüm afetlerde birliğiniz tüm vatandaşlarımız ile birlikte oldu. Hem çiftçimizin yarasının sarılmasında önemli bir gayret ortaya koydu. Ama sadece çiftçimiz değil, depremzedelerimizin, afetzedelerimizin dertlerine çare olabilmek için elini taşın altına koydu. Biz bunu yakın zamanda da, geçmiş zaman diliminde de görmenin hakikatten büyük gururu içerisindeyiz. Bunun için tekrardan tüm ziraat odaları birliğine, il temsilciliklerine, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. - ANKARA

AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
AFAD ile TZOB arasında 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD ile TZOB arasında "Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:27:40. #1.16#
title