Son Dakika | Bakan Soylu, şehit polis için taziye mesaj yayınladı
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Son Dakika | Bakan Soylu, şehit polis için taziye mesaj yayınladı

Son Dakika | Bakan Soylu, şehit polis için taziye mesaj yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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