Son Dakika: Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddiasına yanıt: Yangının başından beri görev yapıyorlar
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Son Dakika: Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddiasına yanıt: Yangının başından beri görev yapıyorlar

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden orman yangınlarıyla ilgili kamera karşısına geçti. Bakan Soylu, "Yangın bölgelerine TOMA gönderilmedi" iddialarına yanıt vererek "Yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde" dedi. Diğer yandan sosyal medyada bomba ile yangın çıkarıldığı iddialarına da yanıt veren Soylu, "Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir şeyi sosyal medyadan gördüm, Valilerimize sordum tamamı provokasyon ve yalan" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki Öğretmen Evi'nde Türkiye'nin cennet bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

"TOMA'LAR BAŞINDAN BERİ SU SIKIYOR"

Konuşmasında, sosyal medyadaki "TOMA'lar yangın bölgesine gitmiyor" iddialarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de ne kadar belediye varsa, Adıyamanı'ndan en küçük şehrine kadar yardımlarını bölgeye gönderiyorlar. Bazı milletvekillerinin kalkıp "polisin TOMA'sı vatandaşa su sıkıyor, yangına sıkmıyor" diyor, yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde ve su sıkmaya devam ediyor" dedi.

"SAHADA GÖREVİNİ SÜRDÜRENLERİN MORALİNİ BOZMAYALIM"

Sahada görev yapanların moralinin bozulmaması gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Yangınları söndürelim, işi sonlandıralım ondan sonra ne hesabımız varsa görelim. Ama bırakın sahada görevi sürdürenlerin morallerini bozmayalım" diye konuştu.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddiasına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor

"BOMBA İLE YANGIN ÇIKARILDIĞI İDDİALARI YALAN"

Soylu, sosyal medyadaki "Bomba ile yangın çıkarıldı" iddialarına da yanıt vererek, "Bomba ile yangın çıkarıldığı iddiaları var. Ben İçişleri Bakanıyım, bunu sosyal medyadan görüyorum. Sonra arkadaşlarıma soruyorum, "Allah Allah böyle bir şey mi var" diye. Valimize, emniyet müdürümüze soruyorum. Ancak tamamı provokasyon ve yalan" sözlerini kullandı.

"53 HELİKOPTERİMİZ VAR"

Hava araçları ile ilgili yeterli veya yeterli değil şeklinde tartışmaların olduğuna değinen Pakdemirli Portekiz, Yunanistan ve İtalya'daki hava araçlarının sayısını verdikten sonra Türkiye'nin helikopter sayısının 53 dolayında olduğunu dile getirdi.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddiasına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor

"152 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Yangına karşı çok ciddi bir savaş verildiğini kaydeden Pakdemirli, "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek. Yangına karşı çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu en yüksek seviyede tutmamız gerek" diye konuştu.

"SABIR GÖSTEREN VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yurt dışından Türkiye'ye gelen tekliflere değinen Bakan Pakdemirli gelen hava araçları ile birlikte Türkiye'nin hava aracı sayısının 70'in üstüne çıktığını dile getirirken hava yangınlarının normal olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli'den sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla ilgili tespitlerde bulunurken havanın sıcak olması, nemin az olması ve rüzgarın olmasının dezavantaj olduğunu belirterek "Hem sabır gösteren, bu çalışmalara katılan tüm Muğlalı hemşerilerimize buradan şükranlarımızı ifade etmek isteriz." dedi.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddiasına yanıt: Yangının başından beri görev yapıyorlar
Son Dakika: Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddiasına yanıt: Yangının başından beri görev yapıyorlar
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: 'Muğla'da 28 kırsal mahallede toplam 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik.'
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Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddiasına yanıt: Yangının başından beri görev yapıyorlar - Haberler
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