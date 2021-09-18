Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bakan Pakdemirli: "AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Bakan Pakdemirli:

Son dakika politika haberi: AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı ile AB'de varız.

AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı ile AB'de varız. Ancak biz AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İtalya'daki G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile yaptığı ikili görüşmede, Türkiye ve AB arasında tarımla ilgili yürütülen pek çok konuyu ele aldıklarını açıkladı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, AB ile coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunması konusunda 2019 yılından bu yana yürütülen bir iş birliği olduğunu belirterek, "AB'de tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünümüz var. Bunlar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı. Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz. Her iki taraftan da yapılan tescil başvuruları var. Bu projenin gelecekteki iş birliğimizi daha da güçlendireceğini görüşmemizde değerlendirdik" dedi.

Yeşil, sürdürülebilir ekonomiye geçiş için yol haritası

Bakan Pakdemirli, görüşmede Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın da gündeme geldiğini belirtti. Türkiye'nin hem Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyon hem de küresel zorluklara hazırlıklı olmak için kendi sürecini başlattığını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı, Ticaret Bakanlığımız tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlandı. Bu eylem planı, kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini destekleyen bir yol haritası. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu eylem planında üç ana başlık altında 24 aksiyondan sorumluyuz. Bunlar, 'Yeşil ve Döngüsel Ekonomi', 'Sürdürülebilir Tarım' ve 'İklim Değişikliği ile Mücadele.' Özellikle 'Tarladan Çatala', 'Biyoçeşitlilik' ve 'Orman' stratejilerine özel önem veriyoruz. Bu dönüşümle ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."

Bakan Pakdemirli, görüşmede Üst Düzey Tarım Diyaloğu platformunun yanı sıra bundan sonraki süreçte karşılıklı neler yapılabileceğine ilişkin gündemlerin de değerlendirildiğini belirtti. - ANKARA

Son dakika: Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Mehmet Nuri Ersoy
Spor Ali Koç Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Nuri Ersoy Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kazım Karabekir Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Bakan Pakdemirli: 'AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:19:28. #1.11#