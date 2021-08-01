Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu
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Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu
Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu
Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu
Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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