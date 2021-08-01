Son Dakika | Bakan Kurum, Manavgat'ta Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören Demirciler ve Güzelyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.