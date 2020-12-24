Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech-Pfizer aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca, "Mart sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak 30 milyon doz için sözleşme bugün yarın imzalanabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BionTech aşısıyla ilgili kritik bilgiler verdi. Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen bu aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu fazla gündeme getirilen, yer yer yanlış bilgi aktarımının olduğu gördüğümüz bir konu. Biontech aşısıyla ilgili biz tabii ki inaktif aşıyı önemsemiştik. Başından beri bu aşıyı geliştiren ilk Türk bilim adamımız olması itibarıyla, bu aşının Türkiye'de uygulanmasını istedik. Bununla ilgili bize başından beri söylenen 25 milyon gibi aşının söz konusu olduğu 2021 için ifade edilmişti. Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı. Olması gereken fiyatın olduğunu, dünya ölçeğinde daha uygun rakam olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi. Acil kullanım izni olduğu için şu dönemde bu üretimle ilgili bir sorun olma durumunda sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konmak istendi."

"OPSİYONEL OLARAK 30 MİLYON DOZ ALMAYI GÖREŞECEĞİZ"

"Bununla ilgili bundan yana olmak istemedik. Vatandaşımıza herhangi bir sorun olursa, sorumluluk taşımadığını üretici firmanın doğru olmadığını düşündük. Bu görüşmeler devam etti. En son Uğur hocayla 5-6 kez görüştüğümüzü söyleyebilirim. Uğur hocayla bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Yani sözleşme miktarından daha fazla bir sorumluluk taşımama noktasında ısrarlı olduklarını, bunu aşmamızın mümkün olmadıklarını ifade ettiler. Biz de sözleşmenin miktarınca sorumluluk alınabileceğini belirterek bu aşıyı yapabileceğimizi konuşmuş olduk. Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon ve opsiyonel olarak 30 milyon kadarı Ocak veya Şubat ayında söz konusu olabileceğini görüşmüş olacağız. Bu gece veya yarın imzalanmış olur. Bu aşının da yaygın bir şekilde imkanlar ölçüsünde kullanmayı sağlıyor olacağız."