Son dakika gündem: Bakan Koca'nın uyarısı üzerine Edirneliler tedbirlere daha sıkı uymaya başladı

Son dakika habere göre Edirne'de toplu alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşların sayısı azaldı.

Edirne'de toplu alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan vatandaşların sayısı azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği toplantıda vaka sayılarının son haftada artış gösterdiği iller arasında Edirne'yi de saymıştı. Vakalardaki artış uyarısını dikkate alan Edirneliler toplu alanlarda tedbirlere daha sıkı sarıldı.

Önceki günlere göre maskesini nizami takmayanların sayısı azaldı, sosyal mesafeler korunmaya çalışıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi sonrası kentin en işlek caddelerinde Edirneliler'in kurallara uyduğu çok az sayıda kişinin kural ihlali yaptığı gözlendi.

Hem yabancı dillerde hem Türkçe anonslarla uyarılan kent sakinleri ve turisler, polisin sıklıkla denetimiyle de karşılaşıyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp mesajla uyarmıştı

Vaka hikayeleri araştırıldığında ev hanımlarındaki sayının artışı tespit edilmesi üzerine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirneliler'i hem sms yoluyla uyarmıştı, hem de sivil toplum kuruluş başkanlarından üyelerini uyarması ricasında bulunmuştu.

Vali Canalp'in mesajında Kovid-19 salgınına ilişkin Edirne il merkezi ve ilçelerde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışında belirgin bir yükseliş gözlemlendiği ifade edilerek, "Lütfen üyelerinizi özellikle ev hanımlarını kendi aralarında gün düzenlememe, komşu ziyareti yapmama ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konularında uyarınız. Bu konuda üst düzeyde duyarlılık gösterilmesi Kovid-19 ile mücadele açısından çok büyük önem arz etmektedir." denilmişti.

-"Vaka sayısı düşecek buna inanıyorum"

Ekmeğini sokakta kestane satarak kazanan Mert Alan, AA muhabirine şehri en iyi kendisinin gözlemlediğini son günlerde maskesiz kimseyi görmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın uyarısının etkili olduğunu ifade eden Alan, "Bakan 'artış var' deyince etkili oldu. Maskesiz kimseyi görmüyorum. İnşallah vaka sayıları düşecek ben inanıyorum" dedi.

Sokak çalgıcılarından Remzi Küçükduvan da kendilerince müzisyen arkadaşlarıyla önlem alarak sanatlarını sokakta icra ettiklerini anlattı.

Vatandaşlardan Macit Badoğlu ise, tedbirlerin daha sıklaştırılması gerektiğini, yaşlıların kendilerini korurken bazı gençlerin hala "bana bişey olmaz" tavrında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran